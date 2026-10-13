Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις 99-80: Ξέσπασε με Σιλντς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Η Φενέρμπαχτσε έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και διέλυσε τη Ζαλγκίρις Κάουνας με 99-80.

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις 99-80: Ξέσπασε με Σιλντς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξέσπασε η Φενέρμπαχτσε μετά την ήττα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν σαρωτική κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας, επικρατώντας με 99-80 στην Πόλη, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Φενέρ είχε τον έλεγχο του αγώνα για όλο το ματς και παρότι η Ζαλγκίρις επέστρεψε από το -22 πριν το ημίχρονο (50-43), ξέφυγε εκ νέου με διαφορές άνω των 20 πόντων, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση.

Από τους νικητές, ξεχώρισαν οι Σιλντς με 17 πόντους, Κι με 15 και Κλάιμπερν με 14 πόντους αντίστοιχα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-14, 50-43, 78-56, 99-80

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Λάρκιν 5, Μπίνγκχαμ 5, Μπάλντουγιν 6 (3/3 δίποντα, 7 ασίστ), Μέλι 10 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σανλί 6, Χόρτον-Τάκερ 7, Γιούζανγκ 3 (1), Φόρεστ 4, Κι 15 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Κλάιμπερν 14 (2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολές), Σιλντς 17 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 7

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Μπράουν 7, Έντουαρντς 20 (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/2 βολές), Λι 4, Τουμπέλις 6, Λο, Σλίβα 6, Βαλαντσιούνας 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Μπλάζεβιτς 4, Γκριγκόνιας 8, Μπουτκέβιτσους 4, Σιρβίντις 8, Ουλάνοβας 5

COMMENTS
LATEST NEWS
23:39 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Συνεχίζει στην κορυφή και περιμένει την Χάποελ

23:37 EUROPA LEAGUE

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Οριστικό! Χωρίς οπαδούς οι «ερυθρόλευκοι» στη Γαλλία

23:24 EUROLEAGUE

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Πράσινος «σίφουνας» σάρωσε και το Βελιγράδι!

23:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρελό» διπλό του Περιστερίου στην Ιταλία – Η Βαθμολογία

23:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαρέζε – Περιστέρι 82-85: Μεγάλη ανατροπή στην Ιταλία – Επέστρεψε από το -15 η ομάδα του Ξανθόπουλου

23:06 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84: «Απόδραση» από τη Λυών με σούπερ Μονέκε

23:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περίπατος της Μυκόνου στην Ελβετία

22:51 EUROLEAGUE

Το βίντεο που... λύγισε όλο το Βελιγράδι (vid)

22:47 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις 99-80: Ξέσπασε με Σιλντς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

22:46 EUROLEAGUE

Αρνήθηκε το δώρος της διοίκησης της Παρτιζάν ο Ομπράντοβιτς

22:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκέντσε - Κολοσσός Ρόδου: Τα highlights από την άνετη νίκη των «Νησιωτών» στο Αζερμπαϊτζάν (vid)

21:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φιορέτι ενόψει Άρη: «Παίζουμε σε ένα από τα πιο καυτά γήπεδα της Ευρώπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας