Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις 99-80: Ξέσπασε με Σιλντς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Ξέσπασε η Φενέρμπαχτσε μετά την ήττα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν σαρωτική κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας, επικρατώντας με 99-80 στην Πόλη, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Φενέρ είχε τον έλεγχο του αγώνα για όλο το ματς και παρότι η Ζαλγκίρις επέστρεψε από το -22 πριν το ημίχρονο (50-43), ξέφυγε εκ νέου με διαφορές άνω των 20 πόντων, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση.

Από τους νικητές, ξεχώρισαν οι Σιλντς με 17 πόντους, Κι με 15 και Κλάιμπερν με 14 πόντους αντίστοιχα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-14, 50-43, 78-56, 99-80

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Λάρκιν 5, Μπίνγκχαμ 5, Μπάλντουγιν 6 (3/3 δίποντα, 7 ασίστ), Μέλι 10 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σανλί 6, Χόρτον-Τάκερ 7, Γιούζανγκ 3 (1), Φόρεστ 4, Κι 15 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Κλάιμπερν 14 (2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολές), Σιλντς 17 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 7

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Μπράουν 7, Έντουαρντς 20 (3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/2 βολές), Λι 4, Τουμπέλις 6, Λο, Σλίβα 6, Βαλαντσιούνας 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Μπλάζεβιτς 4, Γκριγκόνιας 8, Μπουτκέβιτσους 4, Σιρβίντις 8, Ουλάνοβας 5