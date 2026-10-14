Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τα παιχνίδια του Champions League

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
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H ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League. Στον πρώτο της αγώνα κέρδισε με 1-0 τη ΛΑΣΚ Λιντζ. Σήμερα, στις 22:00, στο Stamford Bridge, αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με στόχο τη δεύτερη επιτυχία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 10.5 κόρνερ Οver 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο Over 0.5 γκολ ΑΕΚ & Over 5.5 κόρνερ ΑΕΚ Να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Στο σημερινό πρόγραμμα του Champions League ξεχωρίζουν και οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00) και Ρόμα-Ρεάλ Μαδρίτης. (22:00).

Το Pamestoixima.gr προσφέρει ενισχυμένες αποδόσεις για τα μεγάλα αυτά παιχνίδια:

Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν

Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Αντουάν Σεμένιο Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Ρόμα-Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης να σκοράρει & Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ Over 3.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-2, 1-3, ή 1-4

Pamestoixima.gr: 4.140 Δώρα* Εντελώς Δωρεάν Χωρίς Κατάθεση

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Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

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