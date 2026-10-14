Η ψαγμένη επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Φέγενορντ - Κόμο

Βραδιά Champions League και ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και η ΒΕΤΜΑΤ παρουσιάζουν στο Onsports μία ψαγμένη επιλογή από το Φέγενορντ - Κόμο.

Η ψαγμένη επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Φέγενορντ - Κόμο
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Η αυλαία της Τετάρτης (14/10) στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ανοίγει στην Ολλανδία, εκεί όπου η Φέγενορντ αντιμετωπίζει την Κόμο, στην οποία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας.

Οι Ολλανδοί έχουν ξεκινήσει με το… αριστερό τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά τη βαριά ήττα 5-1 από την Μπαρτσελόνα, ενώ οι Ιταλοί είχαν επιβληθεί 4-1 της Λειψίας.

Δείτε την πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη:

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