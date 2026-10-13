Το Νetflix εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030

Σε μια πολύ μεγάλη συμφωνία ήρθε η streaming πλατφόρμα Netflix, η οποία προσπαθεί όλο και πιο έντονα να «μπει σφήνα» εκτός από τον κόσμο του θεάματος και στον κόσμο του αθλητισμού, αφού κατάφερε να εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Το επόμενο Μουντιάλ, θα σηματοδοτεί την 100η επέτειο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης που κλείνει έναν αιώνα ζωής.

Το Netflix με ανακοίνωσή του αναφέρει πως θα μεταδώσει αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του όλους τους αγώνες στους φιλάθλους σε Ισπανία και Ανδόρα.

Με την Ισπανία, την υπερασπίστρια του τίτλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου να αποτελεί μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες του επόμενου Μουντιάλ— μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία — το Netflix θα προσφέρει πλήρη ζωντανή κάλυψη του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων εκπομπών πριν, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και μετά τους αγώνες, μιας καθημερινής εκπομπής-ανασκόπησης τις ημέρες των αγώνων, καθώς και επιπλέον προγραμμάτων κατά την περίοδο που προηγείται του τουρνουά.

«Λίγα γεγονότα ενώνουν τους ανθρώπους όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Φέτος βρισκόμουν στις κερκίδες όταν η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο και έγινα μάρτυρας του πάθους, της υπερηφάνειας, των ιστοριών — όλα αυτά γίνονται μέρος της κουλτούρας ενός έθνους και μένουν στη μνήμη για γενιές. Με την Ισπανία να αναλαμβάνει τη διοργάνωση το 2030, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μεταδώσουμε κάθε αγώνα στους οπαδούς σε όλη την Ισπανία και την Ανδόρα μέσω της Netflix», δήλωσε η Bela Bajaria, Διευθύντρια Περιεχομένου της Netflix.