Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η «μάχη» στην κανονική διάρκεια της EuroLeague. Το βράδυ της Παρασκευής (16/10) στις 21:15 ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στο «Telekom Center Athens».

Το OnSports σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και να παρακολουθήσετε από κοντά τη «μάχη» της αρμάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κόντρα σε εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη, παίρνοντας μέρος στον διαγωνισμό. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε έξι (6) διπλές προσκλήσεις για την αναμέτρηση του «Telekom Center Athens».

Για να δηλώσεις συμμετοχή αρκεί, έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 15:00, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @onsportsgr στο Instagram και να κάνεις like και mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση. Η κλήρωση θα γίνει live στην εκπομπή "Το ΜΠΙΦ". Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή…

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ:

https://www.instagram.com/p/DebraNZOJaM/

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.