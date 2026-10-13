Super League: Σε απολογία για το πανό κλήθηκε ο Ολυμπιακός - Κίνδυνος έδρας για ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ

Με βαριά καμπάνα απειλείται ο ΟΦΗ - Συνολικά πέντε ομάδες έχουν κληθεί για απολογία 

Super League: Σε απολογία για το πανό κλήθηκε ο Ολυμπιακός - Κίνδυνος έδρας για ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ
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Πέντε συνολικά ομάδες κάλεσε ο αθλητικός δικαστής σε απολογία για τα όσα συνέβησαν στην 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός θα λογοδοτήσει για το πανό που αναρτήθηκε στο ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς και για υβριστικά συνθήματα αλλά και καπνογόνα.

Με σοβαρή «καμπάνα» απειλείται ο ΟΦΗ ο οποίος κινδυνεύει με αποκλεισμό έδρας για 2 έως 4 αγωνιστικές αλλά και «τσουχτερό» πρόστιμο για επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο ή τους λοιπούς χώρους του γηπέδου. Η επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση των Κρητικών είναι για την 8η αγωνιστική της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ (25/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 15-10-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/2298995 από 11/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2307579 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/2307410 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/4/ξστ’ από 13/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 13/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2307579 από 12/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας",

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 4 περ. β’ εδ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

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