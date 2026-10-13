· Καλαμάτα · ΠΑΟΚ

Καλαμάτα: Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα των οπαδών του και την «άψογη φιλοξενία»

Η ΠΑΕ Καλαμάτα έκανε λόγο για μια κίνηση που «αναδεικνύει σεβασμό και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου»

Καλαμάτα: Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα των οπαδών του και την «άψογη φιλοξενία»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια πράξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού προχώρησαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα με 1-3, καθώς μετά το τελευταίο σφύριγμα χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές της «Μαύρης Θύελλας» αλλά και τον προπονητή της, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Έτσι, η Καλαμάτα ανταπέδωσε αφού εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση μέσω της οποίας ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ για την φιλοξενία, αλλά κάνει και ειδική αναφορά για τα χειροκροτήματα από τα πέταλα της Τούμπας:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την άψογη φιλοξενία που παρείχε στην αποστολή της ομάδας μας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας.

Παράλληλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και τον προπονητή μας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει τον σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου.

Η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του, επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό.

Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:08 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στη Λυών μέσω του «Together We Fly»

17:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Συνεχίζεται το «Meet & Greet» για τους φιλάθλους

16:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βίντεο της πράσινης ΠΑΕ με πρωταγωνιστή Παντελίδη για την νέα εφαρμογή

16:32 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Αναστάτωση στους Ουκρανούς πριν το ματς | Αναλαμβάνει την εθνική Τουρκίας ο Τουράν

16:12 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Έφτασε στο Λονδίνο η αποστολή – Το βίντεο από το ταξίδι

16:08 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Τετάρτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια με τον Ηρακλή

16:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα από το ντέρμπι «αιωνίων» και η ομιλία του Ρέτσου (vid)

15:47 CHAMPIONS LEAGUE

Η εξήγηση του Ολυμπιακού για τον λόγο που οι Γάλλοι απαγόρευσαν την παρουσία οπαδών στο Βελοντρόμ

15:37 ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Απέκλεισε με φοβερή ανατροπή την Κόστιουκ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Wuhan Open

15:25 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα των οπαδών του και την «άψογη φιλοξενία»

15:15 SUPER LEAGUE

Super League: Σε απολογία για το πανό κλήθηκε ο Ολυμπιακός - Κίνδυνος έδρας για ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ

15:08 EUROPA LEAGUE

Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας