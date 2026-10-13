Καλαμάτα: Ευχαρίστησε τον ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα των οπαδών του και την «άψογη φιλοξενία»

Σε μια πράξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού προχώρησαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στην εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα με 1-3, καθώς μετά το τελευταίο σφύριγμα χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές της «Μαύρης Θύελλας» αλλά και τον προπονητή της, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Έτσι, η Καλαμάτα ανταπέδωσε αφού εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση μέσω της οποίας ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ για την φιλοξενία, αλλά κάνει και ειδική αναφορά για τα χειροκροτήματα από τα πέταλα της Τούμπας:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την άψογη φιλοξενία που παρείχε στην αποστολή της ομάδας μας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας.

Παράλληλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και τον προπονητή μας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει τον σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου.

Η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του, επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό.

Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση».