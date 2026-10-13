Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ

Ελληνική υπόθεση ο αγώνας Γιαγκελόνια – Αραράτ αφού όλη η διαιτητική ομάδα αποτελείται από Έλληνες 

Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρξει στην αναμέτρηση του Europa League ανάμεσα σε Γιαγκελόνια και Αραράτ, καθώς ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει τον εν λόγω αγώνα.

Η UEFA όρισε τον κ. Παπαπέτρου ως πρώτο διαιτητή, ενώ συνολικά η αναμέτρηση θα είναι Ελληνική υπόθεση αφού η διαιτητική ομάδα θα αποτελείται μονάχα από Έλληνες.

Συγκεκριμένα βοηθοί του Παπαπέτρου θα είναι ο Τρύφωνας Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Φωτόπουλος, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου με AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:15 SUPER LEAGUE

Super League: Σε απολογία για το πανό κλήθηκε ο Ολυμπιακός - Κίνδυνος έδρας για ΟΦΗ ενόψει ΠΑΟΚ

15:08 EUROPA LEAGUE

Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ

14:52 ONSPORTS

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ

14:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Νetflix εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030

14:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή μπάλα: Το France Football προσπαθεί να κρατήσει κρυφό τον νικητή μέχρι τη μέρα της ανακοίνωσης

14:17 MVP

Smart-Μπάλα: Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα το σουτ-τηλεφώνημα

14:01 EUROPA LEAGUE

Europa League: Η αποστολή του ΟΦΗ για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεν

13:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ξεμούδιασμα στη Λιθουανία πριν από τη Λιετκαμπέλις

13:43 EUROPA LEAGUE

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: «Μπλόκο» των Γάλλων στην παρουσία ερυθρόλευκων φιλάθλων στο Βελοντρόμ

13:40 STORIES

Το ΜΠΙΦ: Οι αποστολές «αιωνίων» εκτός έδρας, η ΑΕΚ στο Λονδίνο και το μεγάλο διπλό της Καλαμάτας!

13:29 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Το μεσημέρι της Τετάρτης η μάχη με τον Μεντβέντεφ για τους «16» του Shanghai Masters

13:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας