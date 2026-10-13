Europa League: Έλληνας διαιτητής θα διευθύνει την αναμέτρηση Γιαγκελόνια – Αραράτ

Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρξει στην αναμέτρηση του Europa League ανάμεσα σε Γιαγκελόνια και Αραράτ, καθώς ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει τον εν λόγω αγώνα.

Η UEFA όρισε τον κ. Παπαπέτρου ως πρώτο διαιτητή, ενώ συνολικά η αναμέτρηση θα είναι Ελληνική υπόθεση αφού η διαιτητική ομάδα θα αποτελείται μονάχα από Έλληνες.

Συγκεκριμένα βοηθοί του Παπαπέτρου θα είναι ο Τρύφωνας Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Φωτόπουλος, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγελος Ευαγγέλου με AVAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο.