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Γαλλία - Βέλγιο Ο Ζιντάν «έσβησε» τη μπάλα και απέδειξε πως ακόμα το 'χει - Βίντεο

Δείτε το αψεγάδιαστο κοντρόλ του Ζινεντίν Ζιντάν που με μια μικρή επαφή κατάφερε να «τιθασεύσει» πλήρως την μπάλα

Γαλλία - Βέλγιο Ο Ζιντάν «έσβησε» τη μπάλα και απέδειξε πως ακόμα το 'χει - Βίντεο
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Μπορεί ο Ζιντάν να έχει αποσυρθεί εδώ και 20 χρόνια πλέον, ωστόσο απέδειξε πως «το τόπι» δεν ξεχνιέται, ειδικότερα αν το κατέχεις και ειδικά ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμφίβολα καθ΄ όλη την διάρκεια της πλούσιας καριέρας του είχε αποδείξει πως το κατείχε και θα το κατέχει νυν και αεί.

Έτσι, παρότι η Εθνική Γαλλίας με φοβερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο «σκόρπισε» το Βέλγιο με τέσσερα γκολ, ο «Ζιζού» κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα με ένα φοβερό κοντρόλ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο τερματοφύλακας του Βελγίου στην τελευταία φάση απομάκρυνε «στα τυφλά» την μπάλα, η οποία κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας και εκεί ο Ζιζού με μία βελούδινη επαφή την «έσβησε» άκοπα, σχεδόν χωρίς καμία προσπάθεια.

Φυσικά αυτή η ενέργεια του Ζιντάν «τρέλανε» αμφότερους τους ποδοσφαιριστές αλλά και τους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου που βρίσκονταν στον πάγκο.

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