Απίθανος Κλοπ: «Ήταν πολύ πειθαρχημένη με μας - Χάρη στον Ότο το σήκωσε η Ελλάδα»

Με αρκετή διάθεση για χιούμορ και ενδιαφέρουσες αναφορές εμφανίστηκε ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου, όπου η συζήτηση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην επικείμενη αναμέτρηση.

Ο τεχνικός των «Πάντσερ» γύρισε τον χρόνο πίσω στο EURO 2004, μίλησε για τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Άγγελο Χαριστέα, ενώ αναφέρθηκε και στη σημερινή εικόνα της Εθνικής Ελλάδας, σχολιάζοντας τη νέα γενιά που έχει κάνει την εμφάνισή της στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Παράλληλα, ο Κλοπ απάντησε σε ερωτήσεις για τη διαχείριση του ρόστερ της Γερμανίας, δίνοντας το δικό του στίγμα σε μια συνέντευξη Τύπου με αρκετές διαφορετικές θεματικές και ξεχωριστές στιγμές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Κλοπ

Για τη... ρεβάνς με την Ελλάδα: «Πραγματικά εδώ δεν έχουμε παίξει στην Τούμπα. Θα προσπαθήσουμε σαφώς να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με το πρώτο. Η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη με μας. Παίξαμε πολύ καλά με τη Σερβία».

Για το αν θα αλλάξει ξανά τερματοφύλακα και τον Καρλ: «Είπα ποτέ ότι αλλάζω τους τερματοφύλακες σε κάθε ματς; Όχι δεν θα αλλάξουμε τερματοφύλακα. Όσον αφορά τον Καρλ είναι παρόμοια περίπτωση με τον Γκνάμπρι. Πιστεύουμε με την προπόνηση που έκανε θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση στον σύλλογό του».

Για το ότι την Πέμπτη δεν ήταν σίγουρος πως θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα αν άλλαξε κάτι τώρα: «Κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 και μετά η Ολλανδία δημιούργησε προβλήματα. Σήμερα το βράδυ θα δούμε το βίντεο. Η Ελλάδα έχει ισχυρή αμυντική γραμμή».

Για το αν του έλειψε το ποδόσφαιρο μετά την αποχή: «Δεν μου έλειψε τίποτα αλλά συνειδητοποίησα ότι το αγαπώ. Ήμουν πολύ απασχολημένος και τώρα είναι ευχαρίστηση να δουλεύω με αυτούς τους παίκτες. Το γκρουπ που έχουμε είναι τοπ. Είμαι ευγνώμων. Είναι μόνο η αρχή. Κοιτάζω μπροστά».

Για τον Τσιμίκα: «Δεν ήξερα τι έχω πει. Ήμουν χαρούμενος που τον είδα και σήμερα. Δεν μιλήσαμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε αύριο αν έμαθε κάτι από μένα...».

Για το αν έχει καταλήξει στην 11άδα: «Εφόσον δεν του κάνετε ερωτήσεις (Πάβλοβιτς) δεν θα μάθετε αν θα παίξει. Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη. Πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες θα άξιζαν να παίξουν. Το ρόστερ έχει ποιότητα και είναι πολύ υψηλό, όλα τα άλλα θα τα μάθετε αύριο».

Για τις φήμες με τον Κίμιχ: «Δεν έχω καμία ελπίδα με τις ιστορίες που θέλετε να φτιάξετε ανεξαρτήτου απάντησης. Έπαιξε τοπ ο Κίμιχ και έχουμε τρεις παίκτες στα χαφ. Χρειαζόμαστε παίκτες που τρέχουν πολύ, οπότε γιατί να παίζει μόνο ένας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλους και χαίρομαι πολύ για το μέλλον. Παραιτούμαι (σ.σ. χιούμορ) εγώ χαίρομαι για τον Κίμιχ».

Για το αν θα παίξει ο Ούρμπιγκ στην εστία: «Δεν είχε την ευκαιρία να παίζει όπως τώρα. Μου έχει κάνει πολύκαλή εντύπωση. Η θέση αυτή δεν με προβληματίζει έχουμε πολλούς παίκτες και δεν πρέπει να έχουμε ακόμα κάποιον βασικό».

Για τη συζήτηση με χρυσή γενιά Ελλήνων: «Συγκρίνετε το 2004 με τώρα; Το 2004 γεννήθηκε ο Πάβλοβιτς οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα; Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν Χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα τοπ παίκτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ο Ότο τους οδήγησε στο Εuro. Χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι».