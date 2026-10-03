· Γερμανία

Πάβλοβιτς: «Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα - Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες»

Ο Πάβλοβιτς σχολίασε με τον δικό του τρόπο την «καυτή» έδρα του ΠΑΟΚ.

Πάβλοβιτς: «Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα - Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες»
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Η ατάκα του Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς στη συνέντευξη Τύπου των Γερμανών ξεχώρισε, με τον διεθνή άσο να αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που περιμένουν να συναντήσουν οι παίκτες του Κλοπ στην Τούμπα.

Ο Πάβλοβιτς σχολίασε με τον δικό του τρόπο την «καυτή» έδρα του ΠΑΟΚ, δείχνοντας πως οι Γερμανοί ανυπομονούν να ζήσουν από κοντά το κλίμα που δημιουργούν οι φίλαθλοι στις εξέδρες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Πάβλοβιτς

Για την ατμόσφαιρα της Τούμπας: «Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα».

Για το.. στιγμιότυπο με τον Μπίσχοφ αν μύριζαν τα παπούτσια και πως συμπληρώνονται μεταξύ τους: «Υπήρχε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια ναι. Τα έβαλα στον φούρνο. Διασκεδάζουμε όλοι μαζί και βοηθάμε τον Βιρτζ με πάσες προς την επίθεση».

Για τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος: «Ο προπονητής αποφασίζει τον ρόλο μου, αλλά θα ήθελα όλες τις ικανότητες μου να τις δώσω. Ατομικά και επιθετικά να υποστηρίξω την ομάδα μου».

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