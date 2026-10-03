Μίλερ: «Για χρόνια όλοι μιλούσαν για τη γερμανική νοοτροπία, την οποία φαίνεται πως έχουμε χάσει»

Ο Τόμας Μίλερ γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας. Ο πρώην άσος της Μπάγερν Μονάχου αποτέλεσε για χρόνια βασικό στέλεχος των «πάντσερ» και πανηγύρισε μαζί τους την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014.

Με δεδομένη την εμπειρία του από τις μεγάλες διοργανώσεις, ο Μίλερ μίλησε για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Σε δηλώσεις του στο podcast «The Late Run», ο Γερμανός επιθετικός αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στην εθνική ομάδα, συγκρίνοντάς την ουσιαστικά με τη Γερμανία των προηγούμενων ετών.

Όπως ανέφερε, η σημερινή ομάδα έχει απομακρυνθεί σε έναν βαθμό από ορισμένα χαρακτηριστικά που στο παρελθόν αποτελούσαν σημείο αναφοράς για το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Όσα είπε ο Μίλερ:

«Το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μία περίοδο όπου δυσκολεύεται να παρουσιάσει μία νέα γενιά που θα ενθουσιάσει πραγματικά τον κόσμο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αγωνιστικό, αλλά έχει να κάνει και με την ταυτότητα και τη νοοτροπία μας.

Για χρόνια όλοι μιλούσαν για τη γερμανική νοοτροπία, για μία ομάδα που πάλευε μέχρι το τέλος και ήταν πάντα δυσάρεστη για τον αντίπαλο. Αυτή την εικόνα φαίνεται πως την έχουμε χάσει. Ορισμένες φορές προσπαθούμε να παίξουμε πολύ όμορφα, όμως μας λείπει η αποτελεσματικότητα και η αποφασιστικότητα μπροστά στην εστία.

Ο Κλοπ μπορεί να δώσει σαφείς ιδέες στην ομάδα. Υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ, όμως δεν έχουμε απαραίτητα ποδοσφαιριστές που θα δημιουργήσουν μόνοι τους κάτι από το πουθενά. Χρειάζεται να λειτουργήσουμε ξανά ως δυνατή ομάδα, με ξεκάθαρους ρόλους και συγκεκριμένες αρχές.

Πρέπει επίσης να γίνουμε ξανά ένας αντίπαλος απέναντι στον οποίο κανείς δεν θα αισθάνεται άνετα. Ο Κλοπ έχει μία ξεκάθαρη φιλοσοφία και θεωρώ πως συνδυάζει στοιχεία του σύγχρονου ποδοσφαίρου με μία πιο old-school προσέγγιση.

Έχει δουλέψει σε μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές του κόσμου, έχει διαχειριστεί κορυφαίους παίκτες, αλλά ταυτόχρονα έχει αποδείξει ότι μπορεί να εμπιστευτεί και νέα παιδιά. Πιστεύω πως διαθέτει όλα όσα χρειάζονται για μία τέτοια δουλειά».