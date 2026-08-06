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Ρεάλ Μαδρίτης: «Έδεσε» τον Βινίσιους μέχρι το 2032!

Ο Βινίσιους Τζούνιορ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για πολλά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Ρεάλ Μαδρίτης: «Έδεσε» τον Βινίσιους μέχρι το 2032!
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Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ για την απόκτηση του Βινίσιους, η Ρεάλ Μαδρίτης κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να τον κρατήσει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για ακόμη έξι σεζόν.

Το νέο συμβόλαιο, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απολαβές που προσέφεραν οι «μερένχες», ικανοποίησε απόλυτα τον 26χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» της «Βασίλισσας».

Ο Βινίσιους εντάχθηκε στη Ρεάλ τον Ιούλιο του 2018, όταν σε ηλικία μόλις 18 ετών μετακόμισε από τη Φλαμένγκο στη Μαδρίτη. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 375 συμμετοχές και 128 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει συνολικά 14 τίτλους, μεταξύ των οποίων και δύο Champions League.

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