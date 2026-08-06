«Στο στόχαστρο της Ατλέτικο ο Ρομέρο»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κριστιάν Ρομέρο, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου αναζητούν σημαντική ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Οι Μαδριλένοι φέρονται να προετοιμάζουν την πρώτη επίσημη πρότασή τους προς την Τότεναμ, η οποία αναμένεται να αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση έχει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος έχει εισηγηθεί προσωπικά την απόκτηση του συμπατριώτη του και επιθυμεί την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο Ρομέρο, από την πλευρά του, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αφήσει την Premier League και να επιστρέψει στη La Liga, ενώ βλέπει θετικά την προοπτική να συνεργαστεί με τον Σιμεόνε στην Ατλέτικο.

Ωστόσο, για να προχωρήσει η υπόθεση, η ισπανική ομάδα θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσει πωλήσεις, προκειμένου να δημιουργήσει τον απαραίτητο οικονομικό χώρο για την κατάθεση επίσημης πρότασης και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τότεναμ.