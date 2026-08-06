Ανακοινώθηκε από την Κρεμονέζε ο Βολιάκο

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Κρεμονέζε, επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά την περσινή σεζόν στην Ελλάδα.

Ο 27χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ από την Τζένοα, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Europa League. Μάλιστα, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να βρει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Ιταλός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την Κρεμονέζε και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του, καθώς την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στη Serie B.