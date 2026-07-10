Η Άρσεναλ κάνει δικό της τον Χρήστο Τζόλη: 41.000.000 ευρώ το deal με την Μπριζ!

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται, σύμφωνα με τη «Sun», ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του, με την Άρσεναλ να εμφανίζεται έτοιμη να τον αποκτήσει από την Κλαμπ Μπριζ.

Το αγγλικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι δύο σύλλογοι έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνούς εξτρέμ, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να αγγίζει τα 41 εκατομμύρια ευρώ.

Με τις εμφανίσεις του στη βελγική ομάδα, ο Τζόλης φέρεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Άρσεναλ, οι οποίοι τον θεωρούν μία αξιόπιστη επιλογή για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Έλληνας άσος θα επιστρέψει στην Premier League, όπου είχε αγωνιστεί και στο παρελθόν με τη φανέλα της Νόριτς, πραγματοποιώντας αυτή τη φορά το μεγάλο βήμα για έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Αγγλίας.