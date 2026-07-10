Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Στάνιτς - Έμεινε εκτός αποστολής από τη Λουντογκόρετς

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις περιπτώσεις των Πέταρ Στάνιτς και Ζοέλ Ρόκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τις Λουντογκόρετς και Τζιρόνα αντίστοιχα, επιδιώκοντας να ολοκληρώσουν τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ τους.

Κοντά σε συμφωνία για τον Πέταρ Στάνιτς

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος του «Sky Sports Germany», Μάρλον Ίρλμπάχερ, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λουντογκόρετς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι δύο σύλλογοι πλησιάζουν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του 24χρονου Σέρβου διεθνούς μέσου, με το συνολικό κόστος της συμφωνίας να μπορεί να φτάσει έως και τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλα αυτά, απομένουν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Εκτός αποστολής στο τελευταίο φιλικό της Λουντογκόρετς

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία ενισχύουν τα σενάρια περί αποχώρησης του Στάνιτς από τη βουλγαρική ομάδα.

Ο Σέρβος χαφ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Λουντογκόρετς για το φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Σεπτέμβρι Σόφια, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή άλλο αγωνιστικό πρόβλημα.

Η απουσία του από την αναμέτρηση θεωρείται από αρκετά δημοσιεύματα ως ένδειξη ότι η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική ευθεία, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός της καριέρας του.