ENBL κατά ΕΟΚ: «Δεν έχει απαντήσει… Ζητάμε τη νομική βάση των δηλώσεών της»

Η ανακοίνωση της ENBL

«Η European North Basketball League (ENBL) έχει λάβει γνώση δημοσιευμάτων των Μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζουν ότι η FIBA Europe έχει ενημερώσει τις εθνικές Ομοσπονδίες πως οι σύλλογοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εάν συμμετάσχουν στην ENBL. Αντιμετωπίζουμε τις αναφορές αυτές με απόλυτη σοβαρότητα, ωστόσο τα πραγματικά στοιχεία δεν τις επιβεβαιώνουν.

Την 1η Ιουλίου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENBL, Έντγκαρς Ζάντερς, επικοινώνησε με αρκετές εθνικές Ομοσπονδίες. Καμία από αυτές δεν είχε λάβει οποιαδήποτε επιστολή ή επίσημη ενημέρωση από τη FIBA σχετικά με την ENBL. Την ίδια ημέρα, η ENBL απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, Καμίλ Νόβακ, ζητώντας επίσημη διευκρίνιση. Έκτοτε λάβαμε απάντηση, η οποία επιβεβαιώνει ότι η ENBL βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με τη FIBA.

Η ENBL απέστειλε επίσης επιστολή προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) την 1η Ιουλίου 2026, ζητώντας τη νομική βάση των δηλώσεών της, καθώς και οποιαδήποτε τεκμηρίωση της FIBA στην οποία αυτές βασίζονται. Στις 6 Ιουλίου 2026 εστάλη υπενθύμιση. Μέχρι σήμερα, η ΕΟΚ δεν έχει απαντήσει. Παράλληλα, επισημαίνουμε ένα πραγματικό σφάλμα στο σχετικό δημοσίευμα του ελληνικού Τύπου: η FIBA αναγνωρίζει επίσημα μόνο το Basketball Champions League και το FIBA Europe Cup - δεν αναγνωρίζει ούτε τη Euroleague ούτε το Eurocup, τα οποία, όπως και η ENBL, αποτελούν ανεξάρτητες ιδιωτικές διοργανώσεις.

Η ENBL παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη διεξαγωγή της αγωνιστικής περιόδου 2026/2027 και στον εποικοδομητικό διάλογο. Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ) και αναμένουμε κάθε κανονιστική ενέργεια να είναι διαφανής, αναλογική και χωρίς διακρίσεις. Καλούμε την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) να απαντήσει στην αλληλογραφία μας. Παραμένουμε στη διάθεσή της για συνάντηση οποιαδήποτε στιγμή.

Έντγκαρς Ζάντερς

CEO, European North Basketball League».