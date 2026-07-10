ΠΑΟΚ: Σενάρια για Ντομίνγκες - Χωρίς Χατσίδη και Κωττά η τελευταία προπόνηση

Στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ προστέθηκε ακόμη ένα όνομα από την ισπανική αγορά, καθώς δημοσιεύματα από την Ισπανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον Κάρλος Ντομίνγκες της Θέλτα.

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των «ασπρόμαυρων», ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προτεραιότητά του παραμένει η συνέχιση της καριέρας του στη Θέλτα, όπου επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ενδιαφέρον για τον Ντομίνγκες έχει εκδηλώσει και η Αλαβές, η οποία επίσης εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ισπανός στόπερ αποτελεί δημιούργημα των ακαδημιών της Θέλτα και πέρασε από όλα τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου, πριν καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα στις αρχές του 2023.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ολοκληρώνεται η προετοιμασία στην Ολλανδία

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με την τελευταία προπόνηση να πραγματοποιείται πριν από το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε.

Μετά την αναμέτρηση, η αποστολή του «Δικεφάλου» αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας την προετοιμασία της ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Στο πρόγραμμα αποκατάστασης συνέχισαν να συμμετέχουν οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, ενώ ο Σουαλιό Μεϊτέ παρέμεινε στο ξενοδοχείο και δεν συμμετείχε στην προπόνηση.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Χατσίδης ακολούθησε προληπτικά πρόγραμμα στο γυμναστήριο λόγω επιβάρυνσης, ενώ ο Δημήτρης Κωττάς έμεινε εκτός εξαιτίας ενοχλήσεων στον δικέφαλο.