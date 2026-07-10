Μπάντιο: «Η παρουσία του Ομπράντοβιτς έκανε τη διαφορά - Είναι ευλογία που θα αγωνίζομαι με τον Ναν»

Ο Μπράνκου Μπάντιο εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό AKTOR, αποκαλύπτοντας πως καθοριστική επιρροή στην επιλογή του είχε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στον «bwinΣΠΟΡ FM 94,6», το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη μετακίνησή του στην ελληνική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπάντιο

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα είμαι μέλος της πράσινης οικογένειας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το ταξίδι».

Για το αν είχε άλλες προτάσεις και γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Ναι, είχα αρκετό ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Επέλεξα όμως τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας από τους μεγαλύτερους Συλλόγους στην Ευρώπη και διότι θέλω να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τεράστια διαφορά, το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, με όλους αυτούς τους τίτλους που έχει κατακτήσει και την εμπειρία που διαθέτει. Ήταν σημαντικό, αποτέλεσε “κλειδί” στην απόφασή μου για να πάω στο επόμενο επίπεδο. Το ότι ο κ. Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό είχε τεράστια επιρροή στην επιλογή μου».

Για το μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν στα play-offs: «Είχα αναλάβει το μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν σε όλη τη σειρά των Playoffs. Είναι ευλογία που θα αγωνιζόμαστε πλέον μαζί, που θα βλέπω τι μπορεί να κάνει. Είναι εξαιρετικός παίκτης, ένας από τους καλύτερους γκαρντ στην EuroLeague. Θα είναι ευλογία να παίζεις στο πλευρό του. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με όλους τους συμπαίκτες μου, τον Σλούκα, τον Λεσόρ, τον Χουάντσο και τα υπόλοιπα παιδιά. Θέλω να δεθώ με όλους και να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό».

Για τους υψηλούς στόχους που θέλει να εκπληρώσει με το «τριφύλλι»: «Σε προσωπικό επίπεδο, στόχος μου είναι να κάνω αυτό το επόμενο βήμα και να δείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω στο υψηλότερο επίπεδο. Ως ομάδα, θέλω να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο, να καταθέτουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Κάνοντας τα παραπάνω, θα οδηγηθούμε στο να έχουμε μία επιτυχημένη σεζόν».

Για τους «πράσινους» οπαδούς: «Δεν έχω λόγια. Οι άλλες ομάδες που έρχονται στο T-Center νιώθουν την πίεση. Δεν μπορώ να περιμένω ώστε να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και να εκπροσωπήσω αυτόν τον κόσμο. Είναι τρομεροί οπαδοί, οφείλεις να τα δίνεις όλα γι' αυτούς στο γήπεδο. Θα μας δώσουν απίστευτη ενέργεια και θα την μεταφέρουμε εμείς στο παρκέ, για να έχουμε μία ξεχωριστή χρονιά».