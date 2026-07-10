Κέρδισε τη συλλεκτική έκδοση του GRD του Μουντιάλ & ζήσε την ιστορία μέσα από μοναδικά infographics

Κάποια αθλητικά γεγονότα ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου και γίνονται γιορτή. Πρώτο και καλύτερο, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σχεδόν 100 χρόνια μετά την πρώτη του διοργάνωση, συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους διαφορετικών γενεών που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες, να γεννά έντονες αναμνήσεις και να χαρίζει στιγμές που μένουν χαραγμένες όχι μόνο στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων αλλά και στην ιστορία του αθλητισμού, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Ποιος δεν θυμάται το χέρι του Θεού, το μάλλον πιο διάσημο -και σίγουρα αμφιλεγόμενο- γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, από το μακρινό 1986 ή τον Νέλσον Μαντέλα να κρατάει το Κύπελλο;

Έτσι, εδώ στο Onsports.gr, δίνουμε σε 10 τυχερούς αναγνώστες την ευκαιρία να αποκτήσουν τη νέα συλλεκτική έκδοση του περιοδικού grd με τίτλο «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με Infographics» σε επιμέλεια-σχεδιασμό του Πάνου Κωνσταντόπουλου, μέσα από τον νέο μας διαγωνισμό που θα «τρέξει» από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 17 Ιουλίου.

Πρόκειται για μια premium έκδοση που παρουσιάζει τον σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας του Μουντιάλ μέσα από infographics, σπάνιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις διοργανώσεις, στατιστικά και αφιερώματα που αναδεικνύουν τις μεγάλες στιγμές των διοργανώσεων και τη σύνδεσή τους με την πολιτική, τη μουσική, το design και την ποίηση. Από τους ιστορικούς τελικούς και τις εμβληματικές μπάλες κάθε διοργάνωσης μέχρι τις αφίσες, τα αγωνιστικά συστήματα και ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ντιέγκο Μαραντόνα, η έκδοση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

https://www.instagram.com/p/Dam5ZeFusCY/

Για να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό, αρκεί να ακολουθήσεις το Onsports.gr στο Instagram, να κάνεις like στο σχετικό post και mention 2 φίλους . Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, την αθλητική ιστορία και το design, αυτή είναι η ευκαιρία να αποκτήσεις ένα από τα 10 αντίτυπα της ξεχωριστής αυτής έκδοσης με τις σημαντικότερες στιγμές του Μουντιάλ. Καλή επιτυχία!

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.