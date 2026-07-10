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Τραγωδία στη Γαλλία: 17χρονη σκοτώθηκε στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους «4» του Μουντιάλ

Μία 17χρονη έχασε τη ζωή της στην πόλη Ωλνουά, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Τραγωδία στη Γαλλία: 17χρονη σκοτώθηκε στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους «4» του Μουντιάλ
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Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της εθνικής ομάδας επί του Μαρόκου, καθώς μία 17χρονη έχασε τη ζωή της στην πόλη Ωλνουά.

Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν ανάμεσα στους φιλάθλους που είχαν βγει στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία των «τρικολόρ», όταν παρασύρθηκε από φορτηγό και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, η 17χρονη είχε ανέβει στο πλάι του φορτηγού μαζί με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Στη συνέχεια, όμως, έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η νεαρή κοπέλα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή κι ο θάνατός της διαπιστώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις Αρχές και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες. Παράλληλα, τρία άτομα που βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό περιστατικό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα αλλά και σοκ από τις εικόνες που αντίκρισαν.

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