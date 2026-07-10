Μουντιάλ 2026: Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά (vids)

Η πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, μετά τη νίκη με 2-0 επί του Μαρόκου, προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς, οι οποίοι όμως σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε σοβαρά επεισόδια τόσο στο Παρίσι όσο και στο Λονδίνο.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νέα επιτυχία των «τρικολόρ». H κατάσταση, ωστόσο, δεν άργησε να ξεφύγει, καθώς ομάδες ατόμων προκάλεσαν φθορές, έβαλαν φωτιές και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Αρχές είχαν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει της αναμέτρησης, εφαρμόζοντας εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας με την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να αποτραπούν σκηνές βίας αντίστοιχες με εκείνες προηγούμενων μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.

Ένταση επικράτησε και στο Λονδίνο, όπου φίλαθλοι του Μαρόκου αντέδρασαν στον αποκλεισμό της ομάδας τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγκεντρώσεις οπαδών κατέληξαν σε επεισόδια με την αστυνομία, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Έτσι, μια βραδιά που ξεκίνησε με έντονα ποδοσφαιρικά συναισθήματα ολοκληρώθηκε με εικόνες χάους, αναγκάζοντας τις Αρχές σε Γαλλία και Αγγλία να επέμβουν για την αποκατάσταση της τάξης.