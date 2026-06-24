Η Άρσεναλ κάνει πίσω για τον Τζόλη - Αυτός είναι ο βασικός στόχος της

Η Άρσενα μπορεί να είχε αρκετά ψηλά στη λίστα της τον Χρήστο Τζόλη, ωστόσο φαίνεται ότι οι Λονδρέζοι κάνουν πίσω για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα οι «κανονιέρηδες» έχουν... στρέψει αλλού την προσοχή τους σύμφωνα με τον «Guardian», μιας και βασικός τους στόχος είναι ο Μόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα, ενώ ενδέχεται να κινηθούν και για το «παιδί - θαύμα» του Μαρόκου, Αγιούμπ Μπουαντί.

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«Η Άρσεναλ αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση του Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα, έχοντας αναγνωρίσει τον Άγγλο επιθετικό ως τον κορυφαίο μεταγραφικό της στόχο για το φετινό καλοκαίρι.

Οι πρωταθλητές της Premier League επιθυμούν να ενισχύσουν το ρόστερ του Μικέλ Αρτέτα και εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορούν να φέρουν τον Ρότζερς στο βόρειο Λονδίνο, αν και το κόστος της μεταγραφής ενδέχεται να φτάσει έως και τα 100 εκατομμύρια λίρες. Οι διαπραγματεύσεις με την Άστον Βίλα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο αναμένεται να υπάρξει επίσημη επαφή τις επόμενες εβδομάδες. Οι "χωριάτες" δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν τον 23χρονο, για τον οποίο ενδιαφέρονται επίσης η Τσέλσι και άλλοι σύλλογοι, αλλά η Άρσεναλ πιστεύει ότι μπορεί να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Ο Ρότζερς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική Αγγλίας ενόψει του αγώνα με τη Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μεταγραφής στην Άρσεναλ, έχοντας μετακομίσει στην Άστον Βίλα από τη Μίντλεσμπρο έναντι 8 εκατομμυρίων λιρών το 2024. Τον περασμένο Νοέμβριο υπέγραψε νέο εξαετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, μετά από μια εξαιρετική πρώτη σεζόν που του χάρισε το βραβείο του Καλύτερου Νέου Παίκτη της Χρονιάς από την PFA.

Την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Europa League, οδηγώντας την Άστον Βίλα στην κατάκτηση του πρώτου μεγάλου τροπαίου της από το 1996. Παράλληλα, διεκδικεί θέση βασικού στην εθνική Αγγλίας του Τόμας Τούχελ, ανταγωνιζόμενος τον παιδικό του φίλο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Μάλιστα, πέρασε ως αλλαγή στη νίκη της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία.

Η πιθανή απόκτησή του θα μπορούσε να δημιουργήσει ερωτήματα για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αρχηγού της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, ο οποίος πραγματοποίησε μια δύσκολη σεζόν παρά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος των "κανονιέρηδων" μετά από 22 χρόνια. Ο Ρότζερς μπορεί επίσης να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης, ενώ η Άρσεναλ φέρεται να είναι ανοιχτή στην πώληση του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι το φετινό καλοκαίρι.

Παράλληλα, οι Λονδρέζοι αναμένεται να κινηθούν και για τον Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ. Ο 18χρονος Μαροκινός μέσος παρακολουθείται στενά και από τη Λίβερπουλ, ενώ η αξία του εκτιμάται περίπου στα 70 εκατομμύρια λίρες.

Επιπλέον, η Άρσεναλ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζέρεμι Μόνγκα από τη Λέστερ, έχοντας σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον 16χρονο εξτρέμ, ο οποίος είναι ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στην Premier League. Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων λιρών και θα ενταχθεί σε μια πολλά υποσχόμενη φουρνιά νεαρών ταλέντων στο «Έμιρεϊτς», στην οποία ανήκει και ο Μαξ Ντάουμαν».