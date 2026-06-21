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«Μπήκε και η Τσέλσι στη διεκδίκηση του Τζόλη»

Εκτός από την Άρσεναλ ενδιαφέρον για την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη έχει δείξει και η Τσέλσι, σύμφωνα με το Sky Sports.

«Μπήκε και η Τσέλσι στη διεκδίκηση του Τζόλη»
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Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε μία ονειρική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων της Premier League.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ολοκλήρωσε τη χρονιά με εντυπωσιακούς αριθμούς, καταγράφοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βελγίου από την ομάδα του. Παράλληλα, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις επιβραβεύτηκαν με το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της βελγικής λίγκας.

Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από την Αγγλία, με την Άρσεναλ να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι «Κανονιέρηδες» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσουν επίσημη πρόταση στην Κλαμπ Μπριζ για την απόκτησή του.

Ωστόσο, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν φαίνεται πως παίζει μόνη της στο παιχνίδι της διεκδίκησης. Νέες πληροφορίες από την Αγγλία αναφέρουν ότι και η Τσέλσι έχει προσθέσει το όνομα του 24χρονου άσου στη μεταγραφική της λίστα.

Όπως υποστηρίζει το Sky Sports, οι «Μπλε» αναζητούν ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης και θεωρούν πως ο Τζόλης διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο αγωνιστικό τους πλάνο.

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«Μπήκε και η Τσέλσι στη διεκδίκηση του Τζόλη»

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