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«Μένει στη Ρόμα έως το 2029 ο Πελεγκρίνι»

Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Ρόμα, σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport».

«Μένει στη Ρόμα έως το 2029 ο Πελεγκρίνι»
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Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι πήρε την οριστική του απόφαση και θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Ρόμα, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από την ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Gazzetta dello Sport», ο αρχηγός των «τζιαλορόσι» βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Ολίμπικο» έως το καλοκαίρι του 2029.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε η συνάντηση του Πελεγκρίνι με τον νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Τόνι Ντ' Αμίκο, ο οποίος του μετέφερε ξεκάθαρα τη βούληση της διοίκησης να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και τα επόμενα χρόνια.

Την περασμένη σεζόν ο Πελεγκρίνι κατέγραψε επτά γκολ και τέσσερις ασίστ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σημαντική συνεισφορά του στην ομάδα της Ρώμης.

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