Επέστρεψε στη Φλουμινένσε ο Τιάγκο Σίλβα!

Μία από τις πιο συγκινητικές επιστροφές του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός, καθώς ο Τιάγκο Σίλβα επέστρεψε στη Φλουμινένσε, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε τη σπουδαία ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε από την Πόρτο μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, με τις δύο πλευρές να μην προχωρούν σε ανανέωση της συνεργασίας τους. Έτσι, ο 42χρονος στόπερ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του και να φορέσει ξανά τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Η Φλουμινένσε ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του έμπειρου αμυντικού, σε μία κίνηση που προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του συλλόγου. Μάλιστα, όλα δείχνουν πως ο Τιάγκο Σίλβα θα ολοκληρώσει την τεράστια καριέρα του εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη «Φλου» και παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στην ιστορία του συλλόγου. Μέχρι σήμερα μετρά 186 συμμετοχές με τη φανέλα της Φλουμινένσε, έχοντας σημειώσει 18 γκολ και μοιράσει 5 ασίστ.