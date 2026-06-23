Ολυμπιακός: Στη μεταγραφική λίστα της Οβιέδο ο Μπετανκόρ

Το όνομα του Χέφτε Μπετανκόρ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας στην Ισπανία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγονται στον ισπανικό Τύπο, μετά τις Λας Πάλμας και Χετάφε, οι οποίες είχαν συνδεθεί τις προηγούμενες ημέρες με την περίπτωσή του, στο παιχνίδι της απόκτησής του φέρεται να έχει μπει και η Ρεάλ Οβιέδο.

Ο Μπετανκόρ συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές για την κορυφή της επίθεσης, καθώς οι άνθρωποι της Οβιέδο εκτιμούν πως τα χαρακτηριστικά και η αποτελεσματικότητά του μπορούν να δώσουν σημαντικές λύσεις στην προσπάθεια της ομάδας να πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη κατηγορία. Την περασμένη σεζόν με την Αλμπαθέτε κατέγραψε 18 γκολ σε 43 συμμετοχές.