Παναθηναϊκός: «Τελειωμένο» του Ντε Φράι – Τι γίνεται με Φαν Ντρόγκελεν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, με την υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι να εμφανίζεται ιδιαίτερα προχωρημένη και να βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έχει έρθει σε συμφωνία με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, για την υπογραφή διετούς συμβολαίου με το «τριφύλλι».

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από συλλόγους όπως η Φέγενορντ, η Μπενφίκα αλλά και ομάδα από την Ιταλία, ο παίκτης φαίνεται να έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, με το πλάνο να προβλέπει ταξίδι του ποδοσφαιριστή στην Ολλανδία τη Δευτέρα.

Στο στόχαστρο και ο Φαν Ντρόγκελεν

Παράλληλα, το «τριφύλλι» συνεχίζει να εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Τζέικομπ Νιίστρουπ φέρεται να πιέζει για την απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν, ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του τεχνικού επιτελείου.

Ο σύλλογος έχει καταθέσει την τρίτη του πρόταση, ενώ παράλληλα υπάρχουν επαφές με τον πρόεδρο της Σάμσουνσπορ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχει θετικό κλίμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.