Λίσι: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας» (vid)

Τα πρώτα του λόγια ως προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ο Αλέσιο Λίσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο PAOK TV.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις σκέψεις που έκανε όταν έμαθε για το ενδιαφέρον του «δικεφάλου», αλλά και το τι είδος ποδοσφαίρου θα παίζει η δικιά του ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι

Για το τι σκέφτηκε για την ομάδα όταν άκουσε για το ενδιαφέρον: «Γνωρίζω φυσικά για την ομάδα, καθώς είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή επιλογή για εμένα και χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να αναλάβω την ομάδα».

Για την απόφαση του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ:«Αποφάσισα να έρθω εδώ γιατί ένιωσα ότι όλο το κλαμπ με ήθελε να είμαι εδώ και έδειχναν σίγουρα για εμένα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα, όταν πρέπει να επιλέξω».

Για τις συζητήσεις με Μάτος και Βιεϊρίνια: «Πολύ καλά. Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή που κάναμε το πρώτο meeting, όλα ήταν καλά, όλα κατέληξαν καλά.».

Για το τι είδους ποδοσφαίρου θα παίζει ο δικός του ΠΑΟΚ: «Θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μια πραγματικά επιθετική ομάδα, μια πραγματικά πιεστική ομάδα».

Για τα πρώτα πράγματα που ζητάει από τους παίκτες του: «Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φάνέλα, για την ομάδα, για τους φιλάθλους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα».

Για το μήνυμα του στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγματα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για αυτούς και θα δώσουμε για το κλαμπ όλα όσα έχουμε».