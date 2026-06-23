Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει σε Ζοέλ Ρόκα για τα άκρα της επίθεσης

Ο Ζοέλ Ρόκα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης που απασχολεί τον σύλλογο εδώ και αρκετό διάστημα και αποτελεί επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την Ισπανία, οι Πειραιώτες εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ της Χιρόνα, έχοντας κινηθεί εδώ και καιρό για την περίπτωσή του. Παράλληλα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μεταγραφής στον Ολυμπιακό.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, στο ενδιαφέρον για τον Ρόκα προστέθηκαν ομάδες της La Liga, όπως η Εσπανιόλ και η Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ για ένα διάστημα η Οσασούνα παρουσιαζόταν ως το φαβορί για την απόκτησή του.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός παρέμεινε ενεργός στις επαφές και σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, βρίσκεται πλέον σε θέση να διεκδικεί με αυξημένες πιθανότητες την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον νεαρό εξτρέμ.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν παράλληλα τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό, με στόχο να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα κομμάτια του νέου ρόστερ έτοιμα ενόψει της αναχώρησης για την Ολλανδία στις 3 Ιουλίου.