Παρελθόν από την Φενέρμπαχτσε ο Χολ

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ο τουρκικός σύλλογος ευχαρίστησε τον 29χρονο γκαρντ για την προσφορά του, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στην πορεία της ομάδας από την ημέρα που εντάχθηκε στο ρόστερ πριν από τη σεζόν 2024-25.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη, ο Χολ συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της Φενέρμπαχτσε, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της EuroLeague, δύο πρωταθλημάτων Τουρκίας, δύο Κυπέλλων Τουρκίας και ενός Προεδρικού Κυπέλλου.

Αναλυτικά:

“Οι δρόμοι μας χωρίζουν με τον Ντέβον Χολ, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ μας πριν από τη σεζόν 2024-25 και αποτέλεσε σημαντικό μέλος όλων των επιτυχιών που πετύχαμε στα δύο χρόνια που φόρεσε τη φανέλα μας. Τον ευχαριστούμε για όλες τις προσπάθειές του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του”.