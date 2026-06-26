Πιερό μετά τον αποκλεισμό της Αϊτής: «Το ποδόσφαιρο δίνει και το ποδόσφαιρο παίρνει»

Η Αϊτή έγινε, μαζί με την Τουρκία, μία από τις πρώτες ομάδες που αποχαιρέτησαν το Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων χωρίς βαθμό.

Μετά τον αποκλεισμό, ο επιθετικός της ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την περηφάνια του για τη συμμετοχή της χώρας του στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

«Το ποδόσφαιρο δίνει και το ποδόσφαιρο παίρνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας παράλληλα τους φιλάθλους για τη διαρκή στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Όπως τόνισε, η αγάπη και η εμπιστοσύνη του κόσμου αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για την ομάδα, παρά την πρόωρη ολοκλήρωση της πορείας της.

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, αλλά έδωσα τα πάντα κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο. Έπαιξα με υπερηφάνεια για τον λαό μου και προσπαθώ να εμπνεύσω την επόμενη γενιά να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά», ανέφερε ο Πιερό σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Το ποδόσφαιρο δίνει και το ποδόσφαιρο παίρνει. Αυτό το τουρνουά δεν τελείωσε όπως θέλαμε, αλλά είμαι περήφανος για αυτήν την ομάδα, για το μαχητικό πνεύμα που δείξαμε. Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αγάπη και η υποστήριξή σας δεν πέρασαν ποτέ απαρατήρητες. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει».