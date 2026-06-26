· Κόμο · Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Η Κόμο κάνει την απόλυτη υπέρβαση και κρατά τον Νίκο Παζ

Ο Νίκο Παζ θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι του φιλόδοξου πρότζεκτ της Κόμο.

Ρεάλ Μαδρίτης: Η Κόμο κάνει την απόλυτη υπέρβαση και κρατά τον Νίκο Παζ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νίκο Παζ θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι του φιλόδοξου πρότζεκτ της Κόμο, καθώς ο ιταλικός σύλλογος προχώρησε σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις της ιστορίας του.

Ο ταλαντούχος Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας, με τις εμφανίσεις του να προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κάνει χρήση του δικαιώματος επαναγοράς (buy-back clause), καταβάλλοντας 10 εκατομμύρια ευρώ για να επαναφέρει τον Παζ στο δυναμικό της, με στόχο να διαχειριστεί το μέλλον του και ενδεχομένως να αποκομίσει σημαντικό οικονομικό όφελος από πιθανή μεταγραφή.

Μεταξύ των ομάδων που συνδέθηκαν με τον νεαρό άσο ήταν και η Τσέλσι, η οποία φερόταν να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, όπως και εκείνη του Ραμόν από την αμυντική γραμμή της Κόμο.

Η Κόμο έκανε την υπέρβαση

Παρά το έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, η Κόμο κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της.

Η ιταλική ομάδα συμφώνησε να καταβάλει τα 60 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε η Ρεάλ Μαδρίτης για την παραχώρηση του Αργεντινού, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφή-ορόσημο για τον σύλλογο.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:32 MUNDIAL

Σενεγάλη - Ιράκ: Τα highlights από την άνετη επικράτηση των Αφρικανών (vid)

00:28 MUNDIAL

Νορβηγία - Γαλλία: Η ασύλληπτη ματσάρα του Ντεμπελέ - Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

00:24 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία των τρίτων

00:04 MUNDIAL

Σενεγάλη - Ιράκ 5-0: «Πεντάρα» που αφήνει ελπίδες πρόκρισης για τους Αφρικανούς

23:59 MUNDIAL

Νορβηγία – Γαλλία 1-4: Πρωτιά στον όμιλο για τους «τρικολόρ» με «όργια» Ντεμπελέ

23:58 MUNDIAL

Το Κατάρ χρηματοδότησε φιλάθλους για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

23:33 MUNDIAL

Σενεγάλη - Ιράκ: Το 2-0 για τους Αφρικανούς με τον Σαρ (vid)

23:26 MUNDIAL

Πιερό μετά τον αποκλεισμό της Αϊτής: «Το ποδόσφαιρο δίνει και το ποδόσφαιρο παίρνει»

22:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η Κόμο κάνει την απόλυτη υπέρβαση και κρατά τον Νίκο Παζ

22:52 MUNDIAL

Ιστορικό σόου από τον Ντεμπελέ: Έκανε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ!

22:41 MUNDIAL

Νορβηγία - Γαλλία: Τι κάνει ο Ντεμπελέ;;; Χατ-τρικ σε 32' λεπτά από τον Γάλλο! (vid)

22:30 MUNDIAL

Νορβηγία - Γαλλία: Μειώνει με τη... σέντρα η Νορβηγία - Το 2-1 με Όσγκαρντ (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας