Ρεάλ Μαδρίτης: Η Κόμο κάνει την απόλυτη υπέρβαση και κρατά τον Νίκο Παζ

Ο Νίκο Παζ θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό κομμάτι του φιλόδοξου πρότζεκτ της Κόμο, καθώς ο ιταλικός σύλλογος προχώρησε σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις της ιστορίας του.

Ο ταλαντούχος Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας, με τις εμφανίσεις του να προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κάνει χρήση του δικαιώματος επαναγοράς (buy-back clause), καταβάλλοντας 10 εκατομμύρια ευρώ για να επαναφέρει τον Παζ στο δυναμικό της, με στόχο να διαχειριστεί το μέλλον του και ενδεχομένως να αποκομίσει σημαντικό οικονομικό όφελος από πιθανή μεταγραφή.

Μεταξύ των ομάδων που συνδέθηκαν με τον νεαρό άσο ήταν και η Τσέλσι, η οποία φερόταν να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, όπως και εκείνη του Ραμόν από την αμυντική γραμμή της Κόμο.

Η Κόμο έκανε την υπέρβαση

Παρά το έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, η Κόμο κινήθηκε αποφασιστικά και κατάφερε να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της.

Η ιταλική ομάδα συμφώνησε να καταβάλει τα 60 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε η Ρεάλ Μαδρίτης για την παραχώρηση του Αργεντινού, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφή-ορόσημο για τον σύλλογο.