Ο Τεντόγλου στο Piraeus Street Long Jump - Καραλής και Τζένγκο στο Diamond League του Παρισιού

Μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα συγκεντρωθούν την Κυριακή (28/7) μερικά από τα κορυφαία ονόματα του μήκους, προκειμένου να αγωνιστούν στο Piraeus Street Long Jump.

Το ενδιαφέρον στρέφεται αναμφίβολα στον “χρυσό” ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος διανύει μία εντυπωσιακή σεζόν. Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης θα αγωνιστεί στον Πειραιά έχοντας ήδη σημειώσει μία από τις κορυφαίες φετινές επιδόσεις στον κόσμο με άλμα στα 8,49 μ., ενώ πρόσφατα «πέταξε» στα 8,54 μ., στα Dromia με τον άνεμο ευνοϊκό πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Στον ίδιο αγώνα θα βρεθούν ακόμη δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο Νοτιοαφρικανός Λούβο Μανιόνγκα, μία από τις σημαντικότερες μορφές του αγωνίσματος την τελευταία δεκαετία, με ατομικό ρεκόρ 8,65 μ., αλλά και ο Τζαμαϊκανός Ταζέι Γκέιλ, παγκόσμιος πρωταθλητής και πάντα ικανός για μεγάλες πτήσεις – ατομικό ρεκόρ 8,69 μέτρα.

Το εντυπωσιακό πεδίο συμμετοχών των ανδρών συμπληρώνουν επίσης οι Τζερεμάια Ντέιβις (8,37 μ.), Κρίστιαν Πούλι (8,27 μ.), Σενόλ Λάιονελ Κοέτσι (8,27 μ.), Σίμον Μπατς (8,18 μ.), καθώς και οι Νικόλαος Σταματονικόλος, Γιάννης Σάμπσον, Σάμιουελ Χογκάλι και Χένρικ Φλότνες.

Ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το επίπεδο στις γυναίκες, με τη συμμετοχή των Ελληνίδων Σπυριδούλα Καρύδη, Έβελιν Μητροπούλου και Μαρία Στεφανοπούλου, αλλά και των διεθνών αθλητριών Μίλιτσα Γκάρντασεβιτς, Τζάσμιν Σόγερς και Αλίνα Ροτάρου-Κότμαν.

Το μήκος των γυναικών θα ξεκινήσει στις 19:30 και των ανδρών στις 21:00, ενώ η διοργάνωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA News.

Στο Diamond League του Παρισιού αγωνίζονται την Κυριακή (28/6) ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο. Ο Καραλής προέρχεται από την πρώτη του νίκη στη σειρά αγώνων, την περασμένη Παρασκευή στη Ντόχα, και στο Παρίσι θα κυνηγήσει τα μεγάλα άλματα σε έναν αγώνα με υψηλό συναγωνισμό. Εκεί θα είναι τόσο ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, όσο και οι Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ), Κρις Μάρσαλ (Αυστραλία) και Κρίστοφερ Νίλσεν.Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ με 6,17 μ. έχει περάσει στη διάρκεια της θερινής περιόδου τα 6,00 μέτρα.

Η Ελίνα Τζένγκο συνεχίζει τους αγώνες της στη σειρά των Διαμαντιών και έτσι, μετά τη Σιαμέν και το Όσλο, θα είναι παρούσα και στο Παρίσι. Η αθλήτρια έχει πετύχει φέτος 58,37 μ., επίδοση που θέλει να βελτιώσει.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα αγωνιστεί το Σάββατο (27/6) στο μίτινγκ του Χοφ με στόχο να βελτιώσει το φετινό της 4,48 μ. στο επί κοντώ. Στην ίδια διοργάνωση θα πάρει μέρος και η Αναστασία Μπουμπουλίδη.

Η Οξάνα Κορένεβα, μετά την καλή παρουσία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει σε μίτινγκ στην πόλη Καρκεφού της Γαλλίας. Η αθλήτρια του τριπλούν θα επιδιώξει άλμα καλύτερο από το φετινό της 14,00 μ.