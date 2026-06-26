· Γαλλία

Ιστορικό σόου από τον Ντεμπελέ: Έκανε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ!

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ χρειάστηκε μόλις 32΄ λεπτά για να πετύχει χατ-τρικ στην αναμέτρηση κόντρα στους Νορβηγούς, επίδοση που τον τοποθετεί στην δεύτερη θέση, όσον αφορά το πιο γρήγορο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Γιάννης Χονδρός

Ιστορικό σόου από τον Ντεμπελέ: Έκανε το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία των Μουντιάλ!
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Απίθανα πράγματα από τον Ουσμάν Ντεμπελέ κόντρα στη Νορβηγία!

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν έστησε το... δικό του πάρτι στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους «Βίκινγκς», πετυχαίνοντας χατ-τρικ σε 32' αγωνιστικά λεπτά.

Με αυτή του την επίδοση, ο Γάλλος σημείωσε την δεύτερη πιο γρήγορη τριπλέτα τερμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει ανέγγιχτο εδώ και 72 χρόνια και ανήκει στον Αυστριακό Έριχ Προμπστ. Πίσω στο μακρινό 1954, στο παιχνίδι της Αυστρίας κόντρα στην Τσεχοσλοβακία, ο Προμπστ είχε καταφέρει να πετύχει τρία γκολ μέσα στα πρώτα 24' λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Ντεμπελέ δεν κατάφερε για 8 λεπτά να σπάσει το... «στοιχειωμένο» ρεκόρ επίδοση, με το σημερινό του επίτευγμα ωστόσο να τον κατατάσσει στις χρυσές σελίδες τόσο των Παγκοσμίων Κυπέλλων όσο και της εθνικής Γαλλίας.

Δείτε τα γκολ του Ντεμπελέ:

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