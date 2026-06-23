Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανέβασε την πρόταση για Σμαΐλοβιτς η Σέλτικ

Ο Σκανδιναβός κεντρικός αμυντικός εμφανίζεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του Ολυμπιακού για την ενίσχυση των θέσεων στην γραμμή των μετόπισθεν. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι… μόνοι στην διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή.

Δυναμικό «μπάσιμο» για την απόκτησή του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει κάνει και η Σέλτικ, με τους Πρωταθλητές Σκωτίας να καταθέτουν ένα βελτιωμένη πρόταση στην νορβηγική ομάδα για την ολοκλήρωση του deal.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ρούντι Γκαλέτι, οι «Κέλτες» προσφέρουν 4.500.000 ευρώ στην Σάντεφιορντ, μαζί με 2 εκατ. ευρώ με τη μορφή του μπόνους. Πάντως, από την πλευρά της, η ομάδα της Νορβηγίας δεν δείχνει να… βιάζεται για την παραχώρηση του παίκτη.

Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως στο… κόλπο για την απόκτησή του δεν είναι μόνο η Σέλτικ και ο Ολυμπιακός, αφού ενδιαφέρον έχουν δείξει ακόμα και οι Λιόν, Χαλ Σίτι, Ρέιντζερς, Φενέρμπαχτσε, Τουλούζ και Φέγενορντ.