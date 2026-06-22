· Μπαρτσελόνα

«Οδεύει προς Αλ Χιλάλ ο Ραφίνια»

Η Αλ Χιλάλ είναι κοντά στην απόκτηση του Ραφίνια από την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την «Sport»

«Οδεύει προς Αλ Χιλάλ ο Ραφίνια»
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ραφίνια, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται πολύ κοντά στην αποδοχή της μυθικής πρότασης της Αλ Χιλάλ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρώην Βραζιλιάνος διεθνής και προσωπικός φίλος του παίκτη, Βαμπέτα, ο βασικός λόγος πίσω από την απόφαση του Ραφίνια είναι τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος και η οικογένειά του, εξαιτίας αποτυχημένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια.

«Ο Ραφίνια δεν θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Έχουν χάσει σημαντικά ποσά και η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό αποφάσισε να εξετάσει σοβαρά την πρόταση της Αλ Χιλάλ, γνωρίζοντας πως δύσκολα θα βρει ξανά μια τόσο μεγάλη οικονομική ευκαιρία», δήλωσε ο Βαμπέτα.

Την ίδια στιγμή, η ισπανική εφημερίδα «Sport» αναφέρει πως η Αλ Χιλάλ είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα αστρονομικό πακέτο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Συγκεκριμένα, φέρεται να προτείνει τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 50 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον μπόνους υπογραφής ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ετοιμάζει και πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ προς την Μπαρτσελόνα για την απόκτηση των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα έως το 2028.

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