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«Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μπέργκβαλ»

Τον Λούκας Μπέργκβαλ της Τότεναμ έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μπέργκβαλ»
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Ο Λούκας Μπέργκβαλ επιθυμεί να αποχωρήσει από την Τότεναμ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και έχει ήδη γνωστοποιήσει τις προθέσεις του στη διοίκηση των Λονδρέζων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση του 20χρονου Σουηδού μέσου, ενώ στο παιχνίδι βρίσκεται και η Άστον Βίλα, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε τόσο ουσιαστικές κινήσεις όσο οι «Reds».

Ο Μπέργκβαλ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2031 και την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Τότεναμ. Ο νεαρός χαφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας για τη σεζόν, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Europa League το 2025.

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