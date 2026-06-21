· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κρίστενσεν που... έπαιξε για Παναθηναϊκό

Τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να φορά ο Αντρέας Κρίστενσεν, με την περίπτωση του Δανού κεντρικού αμυντικού να «παίζει» έντονα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις προηγούμενες εβδομάδες.

Μπαρτσελόνα: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κρίστενσεν που... έπαιξε για Παναθηναϊκό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντρέας Κρίστενσεν δεν ήθελε ν' αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και θα παλέψει για να πείσει τον Χάνσι Φλικ την επόμενη σεζόν να τού δώσει περισσότερες ευκαιρίες, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να τού προσφέρει νέο μονοετές συμβόλαιο, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Ο 28χρονος Δανός διεθνής στόπερ εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος από την Τσέλσι το καλοκαίρι το 2023, με στόχο να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού και στο τέλος έληγε το συμβόλαιο του.

Ο Φλικ πιστεύει στις δυνατότητες του και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η ομάδα της Βαρκελόνης αποφάσισε να τον κρατήσει στο ρόστερ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τον Κρίστενσεν να έχει ήδη βάλει την υπογραφή του.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:52 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Ο Ραφίνια κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο τουρνουά

20:40 MVP

Κανείς δεν είναι έτοιμος για τη στιγμή που ο Ζοτς θα πατήσει το Glass Floor

20:21 MUNDIAL

Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Έκανε το 4-0 η «φούρια ρόχα» με αυτογκόλ του Αλ-Ταμπακτί (video)

20:21 EUROLEAGUE

«Στην Εφές για δύο χρόνια ο Στράζελ»

20:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ινιάκι Πένια

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κρίστενσεν που... έπαιξε για Παναθηναϊκό

19:50 SUPER LEAGUE

Μάριος Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας – «Με την ΑΕΚ πρεσβεύουμε την προσφυγιά»

19:46 SUPER LEAGUE

Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του Λεβαδειακού στον Τσάπρα

19:36 MUNDIAL

Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Βρήκε και πάλι δίχτυα ο Ογιαρθάμπαλ

19:29 MUNDIAL

Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Ογιαρθάμπαλ διπλασίασε τα τέρματα της «φούρια ρόχα»

19:21 MUNDIAL

Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με το «καλημέρα»

19:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπήκε και η Τσέλσι στη διεκδίκηση του Τζόλη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας