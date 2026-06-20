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Ρεάλ Μαδρίτης για Ολίσε: «Καμία επαφή με τον παίκτη ή το περιβάλλον του»

Τέλος στα σενάρια που τη συνέδεαν με τον Μάικλ Ολίσε έβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ρεάλ Μαδρίτης για Ολίσε: «Καμία επαφή με τον παίκτη ή το περιβάλλον του»
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Η Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει «καμία άμεση ή έμμεση επαφή» με τον Μάικλ Ολίσε, τους εκπροσώπους του ή οποιοδήποτε πρόσωπο από το περιβάλλον του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί επικείμενης μεταγραφικής κίνησης.

Παράλληλα, οι «μερένχες» υπογράμμισε την άριστη σχέση που διατηρεί με την Μπάγερν Μονάχου, επισημαίνοντας πως οι δύο σύλλογοι έχουν χτίσει διαχρονικά δεσμούς αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστή της άλλης πλευράς θα έπρεπε πρώτα να συζητηθεί σε θεσμικό επίπεδο μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η ανακοίνωση έρχεται ως απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία παρουσίαζαν τον Ολίσε ως έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους της «Βασίλισσας», με τα ποσά που ακούγονταν να φτάνουν ακόμη και τα 220 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 24χρονος Γάλλος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν, στην οποία αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Bundesliga, καταγράφοντας 22 γκολ και 31 ασίστ σε 52 συμμετοχές.

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