Επιστρέφει στα γήπεδα ο 46χρονος Ροναλντίνιο!

Στην ενεργό δράση φαίνεται πως επιστρέφει ο θρυλικός Ροναλντίνιο, με τον Βραζιλιάνο μάγο να έρχεται σε συμφωνία με ομάδα τρίτης κατηγορίας στην Ιταλία. 

Επιστρέφει στα γήπεδα ο 46χρονος Ροναλντίνιο!
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Ο «μάγος» της μπάλας επιστρέφει... Αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει προκαλέσει η είδηση πως ο 46χρονος Ροναλντίνιο φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση, αναλαμβάνοντας παράλληλα ρόλο επενδυτή στη Ραβένα.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο θρυλικός Βραζιλιάνος έχει έρθει σε συμφωνία με τον σύλλογο της Serie C (Γ' κατηγορία) και η συνεργασία των δύο πλευρών αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την προσεχή Τρίτη, σε ειδική εκδήλωση στο Μαϊάμι!

Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, της Μίλαν και της εθνικής Βραζιλίας δηλώνει ενθουσιασμένος με τη νέα πρόκληση: «Νέα χρώματα, το ίδιο χαμόγελο. Ανυπομονώ να χορέψω ξανά με την μπάλα και να ξεκινήσω μια νέα περιπέτεια», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ραβένα, η οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο έχασε για λίγο την άνοδο στη Serie B, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν και η παρουσία ενός ονόματος όπως ο Ροναλντίνιο σίγουρα θα συγκεντρώσει, τουλάχιστον, τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, καθώς ο διάσημος Βραζιλιάνος θα παίξει μόνο σ' ένα επίσημο ματς.

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