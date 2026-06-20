Μουντιάλ 2026: Στο «πλευρό» του Χακίμι ο προπονητής του Μαρόκου μετά τις αποδοκιμασίες

Το Μαρόκο έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας με 1-0 της Σκωτίας τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06) για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, το Εφετείο των Βερσαλλιών αποφάσισε ότι ο αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη με την κατηγορία του βιασμού μίας 24χρονης γυναίκας, σε υπόθεση που αφορά περιστατικό βιασμού το 2023.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τον διεθνή αμυντικό, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από σημαντική μερίδα των φιλάθλων, στην ανακοίνωση των ενδεκάδων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάθε φορά που ο Χακίμι ερχόταν σε επαφή με την μπάλα.

Ο προπονητής της αφρικανικής ομάδας, Μοχάμεντ Ουάμπι, δήλωσε:

«Δεν το συζητήσαμε και δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Τον υποστηρίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα δείξει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ότι είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ στον κόσμο. Ο Χακίμι ήταν πολύ δυνατός. Είμαστε πολύ χαλαροί, είναι επίσης χαλαρός και παίζει καλά.