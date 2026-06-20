Ανακοίνωσε Κόνιαρη το Μαρούσι

Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντώνης Κόνιαρης, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Ο 28χρονος γκαρντ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον ελληνικό κορμό της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου. Τη σεζόν που μας πέρασε ο Κόνιαρης αγωνίστηκε με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, καταγράφοντας κατά μ.ο 4.5 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ανά αγώνα σε GBL και FIBA Europe Cup, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει τη απόκτηση του Αντώνη Κόνιαρη, για δυο χρόνια. Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ αποτελεί μια ποιοτική προσθήκη και παράλληλα δυναμική ενίσχυση του ελληνικού κορμού της ομάδας μας. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ πραγματοποιώντας ουσιαστικές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,82 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,22 ασίστ σε 22 αγώνες, όσο και στο Fiba Europe Cup (μέσο όρο 3.8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ σε 17 αγώνες) συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πορεία μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Το Μαρούσι θα είναι η τέταρτη ομάδα στην οποία θα συνεργαστεί με τον κόουτς Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά την Εθνική Νέων του 2017 (χρυσό στο Πανευρωπαϊκό της Κρήτης), τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα.»