Κουρτουά για Ταρέμι: «Πρέπει να τον προσέξουμε»

Το Ιράν είναι ο επόμενος αντίπαλος του Βελγίου για την δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό τουρνουά, μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Αίγυπτο την πρώτη αγωνιστική.

Σε δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, ο Τιμπό Κουρτουά αποθέωσε τον επιθετικό του Ιράν και του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, τονίζοντας ότι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους αμυντικούς του Βελγίου

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Πρέπει να προσέξουμε τον επιθετικό τους, τον Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος έχει αγωνιστεί για την Ίντερ και την Πόρτο. Έχουν επίσης έναν δεξιό αμυντικό ονόματι Ραμίν Ρεζαϊάν, ο οποίος συμμετέχει πολύ στις επιθέσεις και κάνει εύστοχες πάσες. Είναι ποιοτικοί παίκτες και πρέπει να τους προσέχουμε. Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες για αυτούς και δεν βρίσκονται σε πολύ άνετη κατάσταση, αλλά αυτό μπορεί να γίνει ένα επιπλέον κίνητρο για αυτούς. Είναι μια επικίνδυνη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουρτουά.

«Το Ιράν είναι μια ομάδα που έπαιξε καλά εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, που σουτάρει πολύ, που μπορεί να σκοράρει γκολ και που είναι επικίνδυνη με σέντρες, οπότε θα είμαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Αυτό έχουμε κάνει και με τους προπονητές τερματοφυλάκων: αναλύουμε όλους τους παίκτες, βλέπουμε ποιες είναι οι ικανότητές τους», κατέληξε ο τερματοφύλακας του Βελγίου.