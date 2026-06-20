Ολυμπιακός: «Έντονο ενδιαφέρον της Πάρμα για Στρεφέτσα»

Μετά από μια μέτρια παρουσία με τον Ολυμπιακό στο πρώτο μισό της σεζόν, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα δόθηκε δανεικός τον περασμένο Ιανουάριο στην Πάρμα, με τον Ιταλοβραζιλιάνο εξτρέμ να έχει βρει και πάλι τον καλό του εαυτό, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις επιδόσεις του.

Σε 14 αναμετρήσεις στη Serie A, ο 29χρονος είχε απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ, συμβάλλοντας στα μέγιστα ώστε η Πάρμα να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη Serie A.

Σύμφωνα με το «ParmaLive», Ολυμπιακός και Πάρμα έχουν ανοίξει νέο κύκλο επαφών, με τον προπονητή των Ιταλών, Φάμπιο Πέκια, να έχει εισηγηθεί την παραμονή του στο ρόστερ, καθώς θεωρεί τον Στρεφέτσα κομβικό παίκτη για τα πλάνα του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου

Με τη σειρά της, η Corriere dello Sport τονίζει πως η Πάρμα συνεχίζει τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό και στοχεύει στο να βρεθεί σύντομα η χρυσή τομή, ποντάροντας σημαντικά και στην επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον ιταλικό σύλλογο.

Παράλληλα, οι «σταυροφόροι» εξετάζουν και εναλλακτικές λύσεις, όπως ο νεαρός Τζάκοπο Φατζίνι της Έμπολι, σε περίπτωση που το deal... ναυαγήσει.