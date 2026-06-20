ΑΕΛ: «Τηλεδιάσκεψη Νταβέλη – Στυλιανού» - Τι αποφασίστηκε

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΑΕΛ, καθώς οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές συνεχίζονται με στόχο να διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ιδιοκτησιακό μέλλον της ΠΑΕ.

Η θεσσαλική ομάδα γνωστοποίησε μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Αχιλλέα Νταβέλη και του ενδιαφερόμενου επενδυτή, Στυλιανού, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πιθανή εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο πλευρών συμφωνήθηκε η υπογραφή συμφωνητικού εμπιστευτικότητας (NDA), ένα βήμα που θεωρείται απαραίτητο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ανταλλαγής οικονομικών και διοικητικών στοιχείων που αφορούν την εταιρεία.

Παράλληλα, η πλευρά που εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς της ΠΑΕ δεσμεύτηκε να ξεκαθαρίσει οριστικά τη θέση της μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η τελική απάντηση αναμένεται να δοθεί έως τις 28 Ιουνίου, ημερομηνία που θεωρείται κομβική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ επιβεβαιώνει ότι σήμερα Σάββατο 20/6 και ώρα 12.30, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των κ. Αχιλλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή κ. Ζήση Στυλιανού, με την συμμετοχή και συμβολή του προέδρου της ερασιτεχνικής, κ. Λάμπρου Ιωακείμ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να υπογράψουν άμεσα ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, βάσει του οποίου ανεξάρτητοι ελεγκτές θα τρέξουν τον απαραίτητο έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν επίσης, πόσο αναγκαίο και σημαντικό είναι να αποφανθούν οι ειδικοί έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου, για την εγκυρότητα ή μη των δηλωμένων υποχρεώσεων.

Από την πλευρά του ενδιαφερόμενου είναι γνωστό ότι υπάρχει δωρεάν παραχώρηση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ από την απερχόμενη διοίκηση και ότι το μοναδικό ζητούμενο είναι η παροχή εγγυήσεων από πλευράς του για τις υποχρεώσεις.

Ο υποψήφιος επενδυτής κ. Ζήσης Στυλιανός δεσμεύτηκε σε κάθε περίπτωση ότι θα αποσαφηνίσει οριστικά το ενδιαφέρον του πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, που είναι η Κυριακή 28 Ιουνίου.

Εξυπακούεται ότι το ενδιαφέρον του κ. Στυλιανού δεν είναι αποκλειστικό και δεν δεσμεύει την ΠΑΕ ΑΕΛ για οποιαδήποτε άλλη πρόταση επενδυτών, εφόσον αυτή προκύψει έως το τέλος της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που μπορεί να προκύψει!»