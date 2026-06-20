Επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τη Φενέρ ο Μπιρτς - Οδεύει προς Άρη ο Καναδός

Προ των πυλών του Άρη βρίσκεται ο Κεμ Μπιρτς, με τον ίδιο τον Καναδό να αναφέρει με δήλωσή του σε τουρκικό ΜΜΕ πως αυτή ήταν η τελευταία του σεζόν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

«Την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι στην Τουρκία, αλλά είμαι περήφανος που ήμουν μέλος του οργανισμού της Φενέρμπαχτσε. Σας ευχαριστώ όλους», είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Μπεσίκτας, που εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλήματος για την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Πλέον ο δρόμος για την ένταξη του 33χρονου σέντερ στον Άρη έχει ανοίξει διάπλατα, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν δώσει εδώ και καιρό τα χέρια με τον παίκτη, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για το Αλεξάνδρειο, με στόχο να θωρακίσει τη ρακέτα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε 3.9 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη EuroLeague, έχοντας ενεργό ρόλο στο ροτέισον του κόουτς Γιασικεβίτσιους.