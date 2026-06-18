«Έριξε άκυρο σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και συνεχίζει στη Σίτι μέχρι το 2031 ο Γκβάρντιολ»

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται μία ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις για νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο 24χρονος Κροάτης διεθνής κεντρικός αμυντικός ολοκληρώνει τις επαφές με τη διοίκηση των «πολιτών» και αναμένεται να υπογράψει νέα συμφωνία διάρκειας τριών επιπλέον ετών, η οποία θα τον κρατήσει στο «Έτιχαντ» έως το καλοκαίρι του 2031.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου, ο Γκβάρντιολ εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του στο Μάντσεστερ.

Ο Κροάτης στόπερ αποκτήθηκε από τη Σίτι το καλοκαίρι του 2023 από τη Λειψία, σε μία μεταγραφή που κόστισε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, καταγράφοντας 120 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 13 γκολ και 10 ασίστ.