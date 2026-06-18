Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε έως το 2030 ο Ιμπραχίμα Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την ενίσχυσή της ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ιμπραχίμα Κονατέ. Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «μερένγκες» έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο 26χρονος στόπερ μετακόμισε στη Μαδρίτη ως ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε και οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για ανανέωση.

Ο Γάλλος αμυντικός αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποκτήθηκε από τη Λειψία έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διάστημα της παρουσίας του στους «Reds» κατέγραψε 183 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας επτά γκολ.

Παράλληλα, συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας του, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο League Cups.